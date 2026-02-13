сегодня в 02:57

В Одессе после взрывов произошли перебои со светом, водоснабжением и отоплением

В Одесском районе после серии взрывов возникли перебои с подачей электричества, воды и теплоснабжения, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер в Telegram-канале.

«На территории Одесского района… фиксируются значительные перебои с электро-, тепло- и водоснабжением», — отметил он.

Перебои в Одессе и соседних областях начались после масштабной атаки ракет и дронов еще в декабре.

В Минобороны РФ заявляли, что удары стали «зеркальным ответом» на попытки Киева атаковать российские танкеры и порты.

