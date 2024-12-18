В областную собственность Подмосковья принято свыше 650 инженерных сетей в 2024 году

В рамках проводимой работы по консолидации инженерных сетей в 2024 году из муниципальной и частной собственности в областную принято 426 объектов электросетевого и 223 объекта газового хозяйства. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Принятые на баланс инженерные сети, в числе которых: трансформаторные подстанции, внешние электрические сети, линии электропередач, кабельные линии (воздушные и подземные), а также газопроводы низкого и среднего давления, газорегуляторные пункты и т. д., передаются ведомством ресурсоснабжающим организациям — АО «Мособлэнерго» и АО «Мособлгаз».

Такие мероприятия необходимы для обеспечения надлежащего содержания, обслуживания электросетевого и газового хозяйства, а также дальнейших ремонтно-восстановительных работ.

Кроме того, Миноблимуществом в текущем году в собственность г. Москва передано 9 012 объектов газового хозяйства, в том числе 1 120 объектов капитального строительства, расположенных на территории ТиНАО.

Таким образом, министерством завершена процедура разграничения объектов газового хозяйства между субъектами РФ, что позволит реализовать программу развития системы газоснабжения.

В Московской области по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.