В областную собственность Подмосковья принято свыше 610 инженерных сетей с января

С начала 2024 года из собственности городских округов, а также из частной собственности, на баланс Московской области принято 426 объектов электросетевого и 185 объектов газового хозяйства. Об этом сообщает пресс-служба регионального Министерства имущественных отношений.

В числе переданного имущества трансформаторные подстанции, внешние электрические сети, линии электропередач, кабельные линии (воздушные и подземные), а также газопроводы низкого и среднего давления, газорегуляторные пункты и т. д.

Данная работа проводится ведомством в целях масштабной программы по централизации инженерных активов, далее переданное в областную казну имущество закрепляется за ресурсоснабжающими организациями «Мособлэнерго» и «Мособлгаз». Все это позволяет обеспечивать надлежащее обслуживание, бесперебойное электроснабжение и газоснабжение (в том числе и газификацию населённых пунктов), а также предусмотреть мероприятия по ремонтно-восстановительным работам, в случае необходимости.

В Московской области по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.