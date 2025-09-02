В Новых Химках пройдет выездная администрация

В среду в Новых Химках проведут выездную администрацию. Представители управлений и городских служб ответят на вопросы жителей, а также зафиксируют предложения по развитию округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Встреча с жителями пройдет с 18:00 до 20:00 по адресу: улица Лавочкина, дом 12 (лицей №12).

Химчане смогут задать вопросы и предложить свои идеи по улучшению городской инфраструктуры в сферах: коммунального хозяйства, благоустройства дворовых территорий, дорог, социальной политики, здравоохранения и другие.

«Очень важно, чтобы жители могли напрямую обсудить с представителями администрации вопросы, которые волнуют именно их. Такие встречи помогают услышать мнение людей, учесть предложения и совместно вырабатывать решения для развития округа. Уверена, что открытый диалог делает наш город комфортнее и ближе к каждому жителю», — подчеркнула депутат, директор лицея №12 Юлия Ишкова.

Каждый желающий может предложить идеи по улучшению города, подать заявки на проведение ремонтных работ или оставить отзыв онлайн. Для этого необходимо отсканировать специальный QR-код и заполнить форму.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.