ЖК «Бригантина» возводят в городском округе Долгопрудный. Здесь уже построены 10 жилых корпусов на 5 462 квартиры. Открыты три детских сада для 435 малышей. На первых этажах заселенных домов открыты магазины, кафе, пекарни, аптеки и салоны красоты. Сдан в эксплуатацию многоуровневый наземный паркинг на 813 машино-мест. Также планируется построить новый корпус школы № 7 для 1 500 учеников, еще два детских сада на 270 мест. В проекте предусмотрены детская и взрослая поликлиники на 95 посещений в смену каждая, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

В новые жилые комплексы новоселы нередко переезжают со своими любимыми питомцами.

Уже три года грациозная красавица Мира проживает в ЖК «Бригантина». Хозяйка души не чает в своей обаятельной питомице, говорит, что когда шарпей щурит свои глаза, кажется, он видит мир иначе, чем мы. Его взгляд проникновенный и глубокий, как будто он знает что-то, чего не знаем мы. И в этот момент понимаешь, что перед тобой не просто питомец, а настоящий друг и компаньон. В каждом движении Миры чувствуется грация и сила. Она уверенно шагает по жизни, зная, что ее место рядом с любимым человеком. Складочки и маленькие ушки — это не просто особенности породы, а символы преданности и любви, которые связывают человека и собаку на всю жизнь.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, на территории Московской области в новых жилых домах теперь планируется делать не один нежилой этаж, а два для размещения бизнеса.

«Мы сейчас рассматриваем не 1 этаж нежилой, а, например, 2 этажа для того, чтобы больше качественных услуг или офисов располагалось в микрорайонах, которые сегодня строятся», — сообщил Воробьев.