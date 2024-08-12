В Ногинском кластере регоператор обновил контейнерно-бункерный парк

Фото - © Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

сегодня в 17:20

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) ежедневно обслуживает более 1,7 млн человек в 12 муниципальных образованиях Ногинского кластера Московской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

На 10 357 контейнерных площадках установлено 26 990 контейнеров объемом 1,1 куб. метров для сбора ТКО, из них:

- 21 202 контейнера для «Смешанных отходов»;

- 8 788 контейнеров для «Вторсырья»;

- 1 518 бункеров-накопителей объемом 8 куб. метров для крупногабаритных отходов.



Региональный оператор заботится о чистоте на контейнерных площадках и регулярно проводит техническое обслуживание, ремонт и замену емкостей. Так, с начала года установлено 760 новых контейнеров и отремонтировано более 3 000 единиц.

Все контейнеры соответствуют санитарным нормам и имеют крышки для предотвращения распространения отходов. Они также оснащены колесами для удобства транспортировки.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что практику работы с проблемными контейнерными площадками надо распространить на 1 тыс. таких объектов.

«Вы знаете, что мы подробно <…> разбирали алгоритмы 100 самых проблемных контейнерных площадок для того, чтобы выработать универсальный алгоритм», — сказал Воробьев.