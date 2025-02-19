В Нижегородской области из-за прорыва канализации из кранов потекла зеленая вода

Прорыва канализации в населенном пункте Нижегородской области привел к затоплению улиц и зеленой воде из кранов в квартирах, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» .

Инцидент произошел в поселке Лукино. По словам местных жителей, холодной воды в домах нет уже 11 дней, а в среду из кранов потекла зеленая вода.

Три дня назад на канализационной насосной станции произошла авария. Из-за этого дома оказались затоплены отходами, которые начали сливать на землю.

На опубликованных кадрах видно, как придомовую территорию заливает из шланга сточными водами. При этом слышал диалог местных жителей, которые разгневаны безвыходной ситуацией.

Жители поселка обращались к губернатору Нижегородской области Глебу Никитину, в региональное правительство, в прокуратуру Балахнинского района и в администрацию президента РФ, но на сегодняшний день ответа нет.