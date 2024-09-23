В нескольких домах Реутова заменили систему газопровода

В нескольких домах Реутова завершен ремонт системы внутреннего газопровода с датчиками контроля загазованности и ремонт системы фасадного газопровода. Работы проводились в рамках капитального ремонта, запланированного на этот год, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Московская область оказалась на лидирующих позициях в реализации программы капитального ремонта и возглавила список регионов РФ по замене систем газоснабжения.

Подмосковье было одним из первых регионов, где начали проводить масштабные работы по обновлению этих важных инженерных коммуникаций.

В 2024 году замена систем газоснабжения уже успешно завершена в 9 городских округах.

В плане администрации городского округа Реутов на 2025 г. — провести работы по ремонту системы внутреннего газопровода с датчиками контроля загазованности и ремонту системы фасадного газопровода еще в двух многоквартирных домах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность газовой безопасности в многоквартирных домах. Он призвал депутатов Госдумы принять соответствующие поправки в законы.

«Важно, чтобы культура газовой безопасности в МКД также была на должном уровне. Мы выступили инициаторами ряда поправок. Цель этих поправок — получить своевременный доступ, а также удобное электронное взаимодействие с абонентами. Для нас это является тоже вопросом чувствительным», — сказал Воробьев.