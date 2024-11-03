В Раменском округе 5 ноября пройдут временные отключения электричества

Раменский филиал АО «Мособлэнерго» сообщил о следующих адресах:

По адресу: Раменский г. о., п. Быково, ул. Колхозная, ул. Новая, ул. Санаторная, ул. Шоссейная. В связи с установкой ПУ (в указанный период времени не более 2-х часов) от ТП-380 будет отключено ЭС 05.11.2024 с 08:00 до 17:00.

По адресу: Раменский г. о., п. Ильинский ул. 8 Марта, ул. Чкалова. В связи с реконструкцией ВЛ 0,4кВ (в указанный период времени не более 2-х часов) от ТП-168 будет отключено ЭС 05.11.2024 с 08:00 до 17:00.

По адресу: Раменский г. о., п. Удельная. В связи с переводом нагрузок (в указанный период времени не более 2-х часов) от ТП-58, ТП-53, ТП-41 будет отключено ЭС 05.11.2024 с 08:00 до 17:00.

По адресу: Раменский г. о., п. ВЭИ им. Ленина. В связи с переводом нагрузок (в указанный период времени не более 2-х часов) от ТП-68, ТП-22 будет отключено ЭС 05.11.2024 с 08:00 до 17:00.

По адресу: Раменский г. о., д. Вялки. В связи с реконструкцией ВЛ 10кВ (в указанный период времени не более 2-х часов) от ТП-420, ТП-306, ТП-415, ТП-307, ТП-438, ТП-437, ТП-425, ТП-66, ТП-383, ТП-419, ТП-422, ТП-281, ТП-441, ТП-327, ТП-490, ТП-444 будет отключено ЭС 05.11.2024 с 08:00 до 17:00.

По адресу: Раменский г. о., п. Ильинский ул. Красноармейская, ул. Братьев Махровых, ул. Братьев Макеевых, ул. Братьев Федоровых, ул. Карла Маркса, ул. Ленинская, ул. Московская, ул. Советская. В связи с реконструкцией ВЛ 0,4кВ (в указанный период времени не более 2-х часов) от ТП-318 будет отключено ЭС 05.11.2024 с 08:00 до 17:00.

По адресу: Раменский г. о., п. Электроизолятор. В связи с устранением нагрева РУ-0,4кВ (в указанный период времени не более 2-х часов) от ТП-526 будет отключено ЭС 05.11.2024 с 08:00 до 17:00.

По адресу: Раменский г. о., д. Глебово. В связи с капитальным ремонтом (в указанный период времени не более 2-х часов) от ТП-569 будет отключено ЭС 05.11.2024 с 08:00 до 17:00.

По адресу: Раменский г. о., д. Клишева ул. Дальняя. В связи с распределением нагрузки (в указанный период времени не более 2-х часов) от ТП-555 будет отключено ЭС 05.11.2024 с 08:00 до 17:00.

По адресу: г. Раменское, ул. Полевая. В связи с опиловкой ВЛ (в указанный период времени не более 2-х часов) от ТП-150 будет отключено ЭС 05.11.2024 с 08:00 до 17:00.

По адресу: Раменский г. о., д. Минино, ул. Центральная. В связи с устранением провиса провода (в указанный период времени не более 2-х часов) от ВЛ-0,4кВ от ТП-410 будет отключено ЭС 05.11.2024 с 08:00 до 17:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.