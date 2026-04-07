В Наро-Фоминском округе обсудили газовую безопасность и долги ЖКУ

Форум «Управдом» прошел в Наро-Фоминском округе с участием представителей администрации, комитета по ЖКХ, управляющих и ресурсоснабжающих организаций. Участники обсудили газовую безопасность, подготовку домов к зиме, замену счетчиков и задолженность за коммунальные услуги, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В работе форума приняли участие представители администрации округа, комитета по ЖКХ, управляющих компаний, а также Мосэнергосбыта, Мособлгаза и МосОблЕИРЦ. Площадка традиционно стала местом прямого диалога жителей с профильными службами.

Одной из ключевых тем стала газовая безопасность. Специалисты напомнили о необходимости регулярного технического обслуживания и обеспечения доступа в квартиры. Игнорирование этих требований создает угрозу жизни и здоровью всех жильцов дома.

Также участники обсудили подготовку многоквартирных домов к зимнему периоду и внедрение домовых чатов как официального канала связи между соседями и управляющими компаниями. Отдельно рассмотрели вопрос замены приборов учета: неисправные электросчетчики в МКД меняют бесплатно. При этом недопуск мастера может привести к начислению платы по нормативу.

Кроме того, на встрече подчеркнули, что задолженность за ЖКУ напрямую влияет на объем и качество работ по содержанию домов. Долги отдельных собственников замедляют развитие инфраструктуры и влекут судебные издержки и финансовые последствия для должников. Все обращения жителей внесли в протокол и приняли в работу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность газовой безопасности в многоквартирных домах. Он призвал депутатов Госдумы принять соответствующие поправки в законы.

«Важно, чтобы культура газовой безопасности в МКД также была на должном уровне. Мы выступили инициаторами ряда поправок. Цель этих поправок — получить своевременный доступ, а также удобное электронное взаимодействие с абонентами. Для нас это является тоже вопросом чувствительным», — сказал Воробьев.