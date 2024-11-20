В Наро-Фоминском округе газифицируют две деревни

В Наро-Фоминском округе в территориальном управлении Атепцево проводятся работы по газификации двух населенных пунктов: деревни Клово и деревни Мельниково. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На данный момент в д. Мельниково уже выполнены работы по прокладке газопровода по деревне, а в настоящее время ведутся работы по прокладке газопровода среднего давления от газораспределительной станции до деревни.

Параллельно с работами в д. Мельниково, в д. Клово также ведутся активные работы по газификации. В данный момент прокладка газопровода осуществляется по всем улицам деревни. Этот проект имеет большое значение для жителей, так как обеспечит доступ к современному и безопасному источнику энергии.

В соответствии с контрактом завершение работ планируется в концу 2025 года.

Газификация является важной составляющей в развитии инфраструктуры малых населенных пунктов. Она способствует повышению качества жизни жителей, улучшает комфорт жилья.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев подчеркнул важность программы социальной газификации, которая пришлась по душе многим жителям Подмосковья.

«Вы знаете, что это президентский проект и это, я позволю себе сказать, маленькое чудо очень пришлось по душе нашим жителям. Московская область самая большая по количеству домовладений», — сказал Воробьев.