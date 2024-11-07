В Наро-Фоминском округе для уборки снега задействуют 58 единиц дорожной техники

На территории Наро-Фоминского городского округа находится 1 358 автомобильные дороги. Из которых: 4 федерального значения, протяженностью 71,48 км; 99 регионального значения, протяженностью 540 км; 1 255 местного значения, протяженностью 801,7 км, из которых 329,8 км с усовершенствованным типом прорытия (асфальтобетон), сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Для выполнения мероприятий по уборке автомобильных дорог и тротуаров местного значения в зимний период будет привлечено 58 ед. дорожной техники и 106 человек дорожных рабочих: 10 ед. КДМ; 22 ед. МТЗ; 13 ед. погрузчиков; 3 ед. автогрейдера; 6 ед. самосвалов; 4 ед. экскаватора.

Уборка дорог осуществляется согласно планов содержания, которые формируются, исходя из погодных условий. Содержанием автомобильных дорог Наро-Фоминского г. о. занимаются пять МБУ «Благоустройство и дорожное хозяйство».

Уборка дворовых территорий также осуществляется регулярно.

В настоящее время контроль работ осуществляется с помощью специальной программы: можно увидеть посещение техники всех дворовых территорий (согласно отрисованным маршрутам — Яндекс-картам). При переходе по ссылке на «Яндекс-карте» появляются мусоровозы, уборочные машины и тракторы в их реальном положении. Можно увидеть не только где они находятся, но и в какую сторону двигаются — у иконки каждого спецтранспорта отображается стрелка. При наведении курсора мышки также видны тип, марка машины, ее номер.

4 ноября также были выданы задания в МП СКПДИ «Ручная уборка снега».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что муниципалитеты получили первую партию спецтехники, чтобы уборка снега в сезонное время проходила в 2,5 раза быстрее, чем раньше.

По словам Воробьева, коммунальщикам пока передали только 92 единицы техники: экскаваторы-погрузчики и ручные роторные снегоуборщики. До ноября специалистам передадут и остальную технику, запасы которой в 2024 году пополнились.

«У нас в Подмосковье 15 тыс. дворов, большое количество общественных пространств, и ежегодно их число растет. Спасибо всем, кто ежедневно поддерживает порядок», — написал Воробьев.