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В Наро-Фоминске зафиксированы три нарушения сброса отходов в контейнеры

В Наро-Фоминском городском округе были зафиксированы три нарушения сброса мусора в контейнеры по адресу: д. Малые Горки. д. 10А. На указанном адресе несанкционированные лица производили сброс разнообразных отходов, включая строительные материалы и крупногабаритный мусор, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Нарушения включают несанкционированный сброс строительных отходов, смешивание органических и неорганических материалов, а также размещение крупногабаритного мусора в обычные контейнеры. Все эти действия не только нарушают нормы санитарии, но и наносят вред экологии округа, создавая дополнительные проблемы для системы сборки и утилизации отходов.

Сброс мусора в неположенных местах может привести к штрафам для нарушителей.

Размер штрафа:

для граждан — до 70 тысяч рублей;

для должностных лиц — до 100 тысяч;

для юрлиц — до 200 тысяч рублей.

Всем гражданам необходимо проявлять сознательность и уважение к окружающей среде, соблюдать правила утилизации отходов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.