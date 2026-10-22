сегодня в 15:30

В Наро-Фоминске восстановили отопление и горячую воду в доме на Рижской

Теплоснабжение и горячее водоснабжение многоквартирного дома на улице Рижской в Наро-Фоминске восстановили после ремонта. Обращения жителей отработали по итогам срочной выездной администрации 21 октября, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Жители многоквартирного дома на улице Рижской в Наро-Фоминске ранее сообщали о перебоях с отоплением и горячей водой. По итогам срочной выездной администрации 21 октября все обращения по вопросам подачи отопления отработали.

Представитель МУП «Теплосеть» пояснил, что перебои были связаны с ремонтными работами. К 22 октября работы завершили, систему запустили. Тепло и горячая вода должны поступать в штатном режиме.

«Сбой устранен, ресурсы восстановлены в полном объеме. Однако ситуация остается на контроле руководства до полного подтверждения от жителей», — подчеркнул заместитель главы администрации Алексей Гусаков.

Администрация округа просит жителей сообщать о любых отклонениях в подаче коммунальных услуг. Обращения принимают в территориальном управлении и через официальные каналы связи администрации.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.