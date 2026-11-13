В Наро-Фоминске устранили неполадки отопления в домах на улице Карла Маркса

Жители домов № 2, 3, 4 и 8 на улице Карла Маркса в Наро-Фоминске обсудили качество отопления с представителем управляющей компании и специалистами МУП «Теплосеть». После проверки управляющая компания устранила локальные неполадки внутридомовых систем, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На встрече с жителями представитель управляющей компании и специалисты МУП «Теплосеть» сообщили, что 13 ноября после обеда организуют специальную тепловую комиссию.

Специалисты осмотрели котельную, проверили подачу тепла в дома и провели замеры в квартирах. Проверка не выявила перебоев на котельной: оборудование работало в штатном режиме и обеспечивало необходимые параметры.

Обращение носило локальный характер. Управляющая компания выполнила наладку внутридомовых систем и устранила точечные неполадки.

«Для контроля представители территориального управления остались с жителями на прямой связи. Как сообщили сами жильцы ряда домов, уже к вечеру в квартирах стало тепло. Будем и дальше держать этот вопрос на постоянном контроле», — подчеркнул заместитель главы Наро-Фоминского городского округа Алексей Гусаков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что теплообъекты на котельных, трассах и в домах требуют объективного контроля, чтобы ничего не замалчивалось, а все работы реализовывались в соответствии с графиком.

«Мы много и подробно говорили о теплоснабжении — эта программа у нас сегодня активно реализуется. Мы видим, где и какие вопросы требуют особого контроля, особого внимания. Знаю, что и профильное министерство энергетики, и все главы, кто отвечает персонально за проекты, сопровождают их», — сказал Воробьев.