В Наро-Фоминске реконструируют котельную № 3 на улице Калинина. В рамках проекта объект будет преобразован в современный центральный тепловой пункт (ЦТП) № 3, оснащенный цифровыми системами управления и контроля. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Внедрение современных технологий позволит вывести качество теплоснабжения на новый уровень. На объекте установят автоматизированные системы управления, которые в режиме реального времени контролируют параметры теплоносителя, и системы мониторинга для отслеживания работы всего оборудования. Это гарантирует стабильность подачи тепла и оперативное реагирование на любые изменения.

Реализация проекта несет в себе целый ряд преимуществ- это повышение энергоэффективности системы теплоснабжения, снижение затрат на производство и распределение тепловой энергии, улучшение экологии за счет сокращения выбросов углекислого газа, повышение комфорта и надежности теплоснабжения для жителей.

Контроль за ходом реконструкции по поручению главы Наро-Фоминского округа Романа Шамнэ ведет его заместитель Алексей Гусаков.

«Модернизация объекта идет строго по утвержденному графику и должна быть завершена в ноябре 2025 года. После запуска обновленной системы жители близлежащих домов смогут по достоинству оценить преимущества стабильного и технологичного теплоснабжения», — отметил начальник территориального управления Наро-Фоминск Евгений Клюшкин во время своего рабочего визита на объект.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.

«Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.