В Наро-Фоминске планируют провести капремонт местных трубопроводов горячей воды

В Наро-Фоминском городском округе планируют провести капитальный ремонт местных трубопроводов горячей воды. Работы осуществляются в рамках программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Наро-Фоминский, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту местных трубопроводов горячей воды в городском округе Наро-Фоминский Московской области», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту местных трубопроводов горячей воды по мероприятию: «Капитальный ремонт участков тепловых сетей № 72, 73, 74, 90, 91А, 91, 92, 92А, 99, 68, 67, 87, 240, 241 от котельной № 10, г. Наро-Фоминск, ул. Льва Толстого (в т. ч. ПИР)». Источник теплоснабжения- котельная № 10, расположенная по адресу: г. Наро-Фоминск, ул. Льва Толстого, номинальной производительностью 38,45 Гкал/час, год ввода в эксплуатацию -1983. Сеть теплоснабжения канальной прокладки, общей протяженностью 656,8 пог.м, (протяженность уточняется проектными решениями).

Выполнение всех работ планируется завершить в 2025 г.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.