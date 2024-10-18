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В Наро-Фоминске объявлен конкурс на реконструкцию водозаборного узла

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по реконструкции водоводов и водоводных конструкций в Наро-Фоминском городском округе, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

«Выполнение проектных работ планируется завершить к концу 2025 г», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ по реконструкции водоводов и водоводных конструкций с поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта по мероприятию: «Реконструкция водозаборного узла (ВЗУ-671) с установкой станции водоочистки по адресу: Московская область, Наро-Фоминский г. о., д. Шустиково».

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета Наро-Фоминского городского округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.

«Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.