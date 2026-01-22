В Наро-Фоминске на ВЗУ «Елагино» внедрили новую систему аэрации воды

На водозаборном узле «Елагино» в Наро-Фоминске внедрили современную технологию аэрации воды, что повысило эффективность очистки и надежность подачи воды жителям, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

На ВЗУ «Елагино» в Наро-Фоминске внедрили новую технологию аэрации воды, которая обеспечивает стабильную подачу питьевой воды населению. Аэрация — это процесс обогащения воды кислородом, необходимый для эффективного удаления растворенного железа.

С внедрением новой схемы подача кислорода стала точной и дозированной, что улучшило качество очистки. Компрессоры теперь работают в режиме быстрой зарядки: за 40 секунд они наполняют ресивер кислородом, после чего отключаются на 6 минут для постепенного расходования накопленного воздуха. Такой подход предотвращает перегрузку оборудования и обеспечивает точное дозирование кислорода.

В результате компрессоры не перегреваются, увеличивается срок их службы, снижаются риски сбоев и завоздушивания системы, а воздухоотводчики работают в щадящем режиме. Новая система повысила надежность работы водоочистки на объекте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе реализуется большая программа по модернизации водозаборных узлов и канализационно-насосных станций.

«У нас большая программа и по ВЗУ, и по КНС — все имеет свою специфику, особенности. <…> Прошу еще раз расставить акценты и на эти КНС, которые вы (министр ЖКХ региона Кирилл Григорьев — ред.) сопровождаете», — напомнил Андрей Воробьев.