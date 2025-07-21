В Наро-Фоминске модернизируют котельную № 7 на улице Ленина

Модернизация котельной № 7, которая обеспечивает теплом 82 многоквартирных дома и 20 социальных объектов Наро-Фоминска, идет в графике. Уже демонтировали старое оборудование, начали устройство нового фундамента. Так, ключевой объект теплоснабжения в «Южном» будет готов к началу отопительного сезона, сообщает пресс-служба администрации округа.

Закупили два современных котла с горелками. Они сейчас на складе, ждут установки. Новое оборудование соответствует самым строгим стандартам, чтобы энергоэффективная и безопасная котельная служила десятилетиями.

Глава округа Роман Шамнэ лично проконтролировал работы на объекте.

«Котельная № 7 — основной источник тепла для микрорайона Южный, а это 13 тыс. человек. Мы добились включения ее в областную программу, чтобы не допустить любые перебои зимой. Сейчас идет полная замена оборудования», — сказал Шамнэ.

Он также подчеркнул, что работы обязаны завершить в октябре, чтобы к началу отопительного сезона система работала стабильно.

Котельная была построена в 1965 году. После полного обновления она будет долгие годы обеспечивать жителей микрорайона надежным теплом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в каждом, без исключения, муниципалитете Подмосковья, в каждом городе реализуется самая масштабная за всю историю модернизация электро-, тепло- и водоснабжения. Губернатор отметил, что эти 3 магистральные темы четко, ясно и подробно отражены в национальной цели президента РФ Владимира Путина и являются приоритетным национальным проектом.

«То есть в канве идеологии указа президента мы реализуем масштабную программу. Что такое масштабная программа, для каждого муниципалитета должно быть понятно», — сказал Воробьев.

Делитесь новостями и предлагайте темы в специальном чат-боте РИАМО.