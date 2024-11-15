В Наро-Фоминске 18 ноября возможны плановые отключения электроэнергии

сегодня в 17:15

«Мособлэнерго» информирует о возможных плановых отключениях электроэнергии. На энергообъектах, обслуживаемых компанией, будут проводиться технические работы для повышения надежности электроснабжения потребителей. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Для обеспечения безопасного выполнения работ отключение электричества планируется:

18.11.2024 (9:00-17:00) Наро-Фоминский г. о., г. Апрелевка, ул. Танкистов, ул. Куйбышева, ул. Энгельса-все дома. Реконструкция ВЛ.

18.11.2024 (09:00-17:00) г. Наро-Фоминск, ул. Шибанкова д. 21, д. 23, д. 25, д. 27, д. 29, д. 35а, д. 36, д. 37, д. 38, д. 40, д. 41, д. 42, д. 44, д. 46, д. 48, д, 48а, музыкальная школа, школа № 9. Реконструкция РУ.

18.11.2024 (09:00-17:00) Наро-Фоминский г. о., д. Порядино, СНТ «Лесное»-все дома. Реконструкция ВЛ.

18.11.2024 (09:00-17:00) г. Наро-Фоминск, Туннельный пр-д д. 2, 2а, 2б, 4, 6, ООО «Пересвет». Ремонт оборудования.

18.11.2024 (09:00-17:00) Наро-Фоминск, п. Новая Ольховка-школа ввод № 1, ул. Школьная, ул. Новая, ул. Садовая-все дома. Ремонт оборудования.

18.11.2024 (09:00-17:00) Наро-Фоминский г. о., р. п. Селятино, тер. КИЗ Замок, ул. Березовая, ул. Весенняя, ул. Подлесная, ул. Садовая-все дома. Ремонт оборудования.

18.11.2024 (09:00-17:00) Наро-Фоминский г. о., г. Апрелевка, ул. Вишневая, ул. Каштановая-все дома. Ремонт оборудования.

18.11.2024 (09:00-17:00) Наро-Фоминский г. о., г. Апрелевка, ул. 1-я Луговая, ул. 2-я Луговая, ул. Самохина — все дома. Опиловка охранной зоны.

18.11.2024 (09:00-17:00) Наро-Фоминский г. о., д. Золотьково, тер. СНТ Протва — все дома. Реконструкция участка ВЛ.

По вопросам отключений и качества электроснабжения обращаться на «Горячую линию» АО «Мособлэнерго» по телефону 8 (495) 99-500-99.

Информацию о внеплановых отключениях можно найти на сайте компании.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.

«Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.