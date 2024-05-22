В Мытищах завершился капремонт 3-этажного дома 1951 года постройки на ул Мира

По информации управления технического надзора капитального ремонта Московской области, в Мытищах по адресу: ул. Мира, дом № 10/10 были завершены работы по капремонту. Об этом сообщается на официальном сайте администрации округа.

Специалистами произведена замена стропильной и наружной водосточной системы, ремонт чердачного помещения и металлической фальцевой кровли, а также оштукатуривание фасада здания.

Чтобы ознакомиться с адресной программой предстоящего капитального ремонта жилых многоквартирных домов, жителям необходимо перейти по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.