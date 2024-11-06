В Мытищах завершаются сезонные работы по капитальному ремонту

Специальная комиссия администрации округа постоянно проверяет ход текущих работ. 6 ноября проведена проверка состояния кровельного покрытия на крышах дома № 27 на улице Летной и дома № 28к. 1 на Олимпийском проспекте. Здесь были вопросы по протечке кровли. В настоящее время все недостатки устранены. Работы продолжаются.

«Эти дома были включены в программу капитального ремонта по замене кровельного покрытия. На сегодняшний день все ремонтные работы близки к завершению. Будем выезжать повторно, контролировать процесс на постоянной основе», — рассказал заместитель главы городского округа Мытищи Иван Яськив.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.