В Мытищах завершается капитальный ремонт двух домов

В Мытищах в двух многоквартирных домах на улице Филимоновской завершаются работы по капремонту. Комиссия администрации округа проверила текущее положение дел на объектах, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Мы уделяем внимание всему жилищному фонду нашего округа. Были многочисленные обращения по содержанию многоквартирных домов в деревне Жостово, по состоянию общедомовых конструкций. Жителями дома № 5Б было проведено общее собрание, дом вошел в программу капитального ремонта. Несколько лет назад здесь отремонтировали кровлю, сейчас обновили и утеплили фасад. Жильцы планируют в следующем году войти в программу по ремонту подъездов», — отметил заместитель главы городского округа Мытищи Иван Яськив.

В доме № 3 завершен ремонт кровли и электрики в местах общего пользования. Близятся к финалу работы по фасаду этого двухэтажного здания, в котором находятся почтовое отделение и библиотека. Все основные работы завершат до конца месяца.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.