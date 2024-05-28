В Мытищах стартовала подготовка к осенне-зимнему периоду

Мытищи начали подготовку к осенне‑зимнему периоду. На встрече с жителями в администрации округа представители теплоснабжающих организаций рассказали о работах по ремонту и профилактике систем отопления, передает пресс-служба администрации городского округа.

«В этом, как и в прошлом году, мы будем строго подходить к приемке котельных. Поэтому все проблемы и вопросы, которые выявили сегодня, будут находиться под строгим контролем», — отметил начальник управления ЖКХ городского округа Мытищи Александр Хаюров.

Известно, что на территории городского округа Мытищи находится более 50 котельных.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить цифровизацию коммуникации в сфере ЖКХ.

«Московской области нужна обязательная углубленная цифровизация процессов ЖКХ», — заявил Воробьев.