В Мытищах проверили содержание территорий
Фото - © Пресс-служба городского округа Мытищи
26 ноября по поручению главы городского округа Мытищи Юлии Купецкой на территории округа проводится еженедельный выездной мониторинг состояния дворов, общественных пространств и автомобильных дорог, передает пресс-служба администрации муниципалитета.
На последней встрече основные замечания касались содержания остановок общественного транспорта и наличия мусора. Всем профильным ведомствам даны соответствующие поручения по приведению территории в нормативное состояние. Подобные выезды будут продолжаться и дальше.
Сотрудники министерства чистоты Московской области регулярно проверяет состояние дворов и дорог и пока не видит серьезных нарушений. Однако коммунальщики продолжат следить за территориями, чтобы своевременно реагировать на проблемы.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщал, что в ближайшие годы в Подмосковье запланирована масштабная реконструкция сетей ЖКХ.
«Комплексная программа с „Газпромом“ позволяет нам модернизировать в различных городах систему ЖКХ», — сказал Воробьев.