В Мытищах проверили содержание территорий

сегодня в 12:23

26 ноября по поручению главы городского округа Мытищи Юлии Купецкой на территории округа проводится еженедельный выездной мониторинг состояния дворов, общественных пространств и автомобильных дорог, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

На последней встрече основные замечания касались содержания остановок общественного транспорта и наличия мусора. Всем профильным ведомствам даны соответствующие поручения по приведению территории в нормативное состояние. Подобные выезды будут продолжаться и дальше.

Сотрудники министерства чистоты Московской области регулярно проверяет состояние дворов и дорог и пока не видит серьезных нарушений. Однако коммунальщики продолжат следить за территориями, чтобы своевременно реагировать на проблемы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщал, что в ближайшие годы в Подмосковье запланирована масштабная реконструкция сетей ЖКХ.

«Комплексная программа с „Газпромом“ позволяет нам модернизировать в различных городах систему ЖКХ», — сказал Воробьев.