В Мытищах проверили кровлю дома на Институтской

Выездная администрация проверила состояние кровли дома № 15А на улице Институтской в Мытищах после жалоб жителей на протечки. Работы по ремонту запланированы на 2026 год, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Встреча с жителями прошла 4 марта в формате срочной выездной администрации. Поводом стали обращения по поводу работы управляющей компании АО «Сукромка» и состояния дома № 15А на улице Институтской. Жильцы верхних этажей сообщили о повреждениях кровли и протечках в квартиры.

В обсуждении участвовали директор управления ЖКХ администрации городского округа Мытищи Станислав Карнаухов, специалисты профильных подразделений, представители управляющей компании и фонда капитального ремонта. Участники осмотрели крышу и зафиксировали места протечек.

«Мы подтвердили и зафиксировали места протечек на этом доме. Управляющая компания этого не отрицает и готова возместить ущерб собственникам. Дом включен в программу капитального ремонта на 2026 год. Здесь проведут ремонт скатной кровли, утепление чердачного помещения и фасада. По информации подрядной организации фонда капитального ремонта, работы начнутся в конце марта — начале апреля в зависимости от погодных условий. Управляющей компании поручено очистить свесы кровли от наледи и ежедневно контролировать ее состояние, не допускать заливов», — рассказал Станислав Карнаухов.

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая подчеркнула, что контроль за уборкой крыш в округе усилен. По ее словам, каждое обращение жителей отрабатывается, а очистка кровель и устранение недостатков продолжатся до завершения сезона.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома на территории Подмосковья, должны быть в состоянии отвечать на запросы жителей.

«Сегодня крайне важно быть уверенным, что управляющие компании, которые работают и в новом фонде МКД, и в старом фонде, должны отвечать на запросы жителей. Я надеюсь, что решения, которые приняты, помогут нам оперативно реагировать на вызовы», — заявил глава региона.