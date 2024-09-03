В Мытищах провели совещание по подготовке к зиме

На встрече с советником Министра энергетики Подмосковья Владимиром Мельником в Мытищах обсудили вопрос подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства Московской области к осенне-зимнему периоду 2024–2025 годов. Помимо специалистов из округа Мытищи в нем приняли участие представители управлений ЖКХ трех соседних муниципалитетов — Сергиев Посад, Пушкино и Королев, сообщила пресс-служба администрации городского округа Мытищи.

На территории городского округа Мытищи 26 ресурсоснабжающих организаций, средний процент готовности — 95%. Также на территории расположено 1336 МКД, они готовы на 90%. Согласно плану, гидравлические испытания тепловых сетей и тепловых источников выполнены в полном объёме. На сегодняшний день проверено 269,2 км тепловых сетей — 100%. Проведено ППР на 61 котельной (99% от общего жилого фонда с ЦО), 1 котельная ещё находится на плановом ремонте. По состоянию на сегодняшний день, на проверку в УЖКХ представили комплект документов 66 организаций, из них 29 получили паспорт готовности к ОЗП 2024-2025. На итоговом совещании также присутствовали представители ГКУ МО МосАВС, МособлЕИРЦ, Мосэнергосбыта, управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам городских округов контролировать подготовку к зиме. Он подчеркнул, что главы должны совершать выезды на строящиеся объекты, знать сильные и слабые стороны.

«Если котел будет работать хорошо, по трубам будет идти нужное давление — мы сами знаем прекрасно, насколько важно управляющим компаниям, а значит, вам, уважаемые главы, работать с тем, что связано с подготовкой и структурой в жилом доме. Поэтому на следующих наших мероприятиях мы будем безусловно выносить все эти слагаемые для того, чтобы своевременно подготовиться к зиме. Темп должен быть высоким, вы прекрасно это понимаете», — сказал Воробьев.