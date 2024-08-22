В Мытищах прошли учения по ликвидации аварии на газопроводе

Спасатели оперативно ликвидировали последствия «аварии». Прорыв газовой трубы на проезжей части с выбросом газа — по такому сценарию разворачивались события во время тренировки, которую провел Мособлгаз в городском округе Мытищи, сообщили в местной администрации.

Для устранения последствий условной аварии в районе дома № 22 по улице Коминтерна выехали спасатели аварийно-спасательного формирования МКУ «Центр ГЗ Мытищи».

С поставленной задачей участники учений справились успешно. Были отработаны навыки оперативной ликвидации последствий аварийной ситуации в условиях, когда не прекращается газоснабжение жилых домов — в преддверии осенне-зимнего периода это особенно важно.

В обеспечении газовой безопасности подобные профилактические мероприятия играют значимую роль.

Тренировки Мособлгаз проводит на регулярной основе, это позволяет отладить взаимодействие служб экстренного реагирования в чрезвычайных ситуациях и обеспечить своевременное выполнение аварийно-восстановительных работ на объектах системы газораспределения и газопотребления Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность газовой безопасности в многоквартирных домах. Он призвал депутатов Госдумы принять соответствующие поправки в законы.

«Важно, чтобы культура газовой безопасности в МКД также была на должном уровне. Мы выступили инициаторами ряда поправок. Цель этих поправок — получить своевременный доступ, а также удобное электронное взаимодействие с абонентами. Для нас это является тоже вопросом чувствительным», — сказал Воробьев.

