В Мытищах прошел ежеквартальный форум «Управдом»

13 ноября в администрации городского округа Мытищи прошел ежеквартальный муниципальный форум «Управдом» с участием председателей и членов советов многоквартирных домов. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В форуме приняли участие заместитель главы городского округа Мытищи Александр Хаюров, председатель местного Совета депутатов Андрей Гореликов, представители министерства чистоты региона, МосОблЕИРЦ, профильных управлений администрации.

На форуме обсудили важные вопросы. Среди них — переход на электронный единый платежный документ (ЭЕПД), проведение общих собраний собственников в системе ГИС ЖКХ и порядок установки препятствующих объектов и шлагбаумов.

В Подмосковье запустили пилотный проект по переходу на электронные платежные документы за ЖКУ. Теперь жители могут получать квитанции онлайн. Для этого нужно зайти на портал Госуслуг, выбрать «Получать ЕПД онлайн» и подтвердить согласие. Квитанции начнут приходить со следующего месяца.

Также появилась возможность проводить общие собрания собственников в электронном формате. Теперь не нужно собирать подписи у каждого жителя, чтобы сменить управляющую компанию, выбрать работы по капитальному и текущему ремонту.

Директор управления ЖКХ округа Станислав Карнаухов рассказал о новом порядке согласования установки ограждающих элементов. Процедуру упростили, а подать документы можно в электронном виде.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.