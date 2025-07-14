В Мытищах продолжаются плановые проверки работ по капремонту домов

В этот раз местом встречи стала площадка у первого и второго корпусов дома № 36 по Олимпийскому проспекту. Здесь идут работы по утеплению фасадов и ремонту кровли.

«Это дома 80-х годов постройки, расположены в центральной части города на въезде в округ и во многом являются его визитной карточкой. Здесь уже начались работы по утеплению фасада на 1-м корпусе. На 2-м корпусе приступили к демонтажу кровли, уложен страховочный слой, крыша будет полностью отремонтирована. На следующей неделе подрядчик приступит к работам по фасаду. С жителями согласован архитектурный облик дома, выбрана цветовая гамма, мы держим все вопросы на постоянном контроле», — рассказал Александр Хаюров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.