В Мытищах продолжают еженедельные обходы территорий

Проблемы благоустройства Мытищ изучили представители горокруга на выездной проверке, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Заместители главы городского округа Мытищи провели выездные проверки содержания на закрепленных за ними секторах.

По инициативе жителей, были изучены вопросы ликвидации складирования шин вблизи гаражей, вывоз поваленных после урагана деревьев, покос травы.

Также участники проверки обратили внимание на неисправность игровых элементов на детской площадке, состояние подъездов

Все обращения зафиксированы и взяты в работу профильными специалистами, указано в сообщении.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что отключение горячей воды — всегда очень чувствительная тема и важно довести до жителей график ее отключения. Людей надо предупреждать о начале работ.

«Отключение горячей воды всегда очень чувствительно для семьи, для человека, для города. Очень важно внести ясность для жителей, график — когда, что мы отключаем, в какой последовательности. Сразу город нельзя отключать, как мы знаем», — сказал Воробьев.