В Мытищах продолжается модернизация системы водоснабжения и водоотведения

21 октября на оперативном совещании главы городского округа Мытищи Юлии Купецкой одной из ключевых тем стала модернизация системы водоснабжения и водоотведения в рамках заключенного концессионного соглашения. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ежесуточно в Мытищах потребляется около 70 тыс. кубометров воды. За последние 10 лет для повышения надежности систем водоснабжения и водоотведения проведен ряд мероприятий:

реконструкция очистных сооружений «Сухаревские»;

перекладка водопровода по 2-му Щелковскому проезду;

реконструкция водозаборного узла «Лесной»;

организация водоснабжения в деревне Челобитьево;

прокладка водопровода по улице Совхозной;

реконструкция водозаборного узла и комплекса очистных сооружений канализации в микрорайоне Пироговский.

В настоящее время в округе продолжаются работы в рамках концессионного соглашения, включая:

строительство водоводов от Акуловского водоканала до водоочистных сооружений Северной производственной зоны, где уже завершены строительно-монтажные работы;

строительство канализационной сети вдоль реки Яузы от дома 43, корпус 5 на Новомытищинском проспекте до дома 47А, завершение которого запланировано на 25 декабря текущего года;

строительство водоочистных сооружений вблизи ВЗУ «Северный», где ведется разработка котлована под здание;

строительство канализационной очистной станции вблизи ТЭЦ-27 со снегоплавильной установкой, которое начнется в следующем году;

проектирование и строительство напорных канализационных коллекторов к канализационной очистной станции.

Эти мероприятия не только повысят надежность систем водоснабжения, но и позволят снизить зависимость от поставок воды из Москвы, уменьшить рост тарифов и улучшить качество водоснабжения для более чем 250 тысяч жителей городского округа Мытищи.

