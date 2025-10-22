В Мытищах продолжается модернизация системы водоснабжения и водоотведения
Фото - © Пресс-служба городского округа Мытищи
21 октября на оперативном совещании главы городского округа Мытищи Юлии Купецкой одной из ключевых тем стала модернизация системы водоснабжения и водоотведения в рамках заключенного концессионного соглашения. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Ежесуточно в Мытищах потребляется около 70 тыс. кубометров воды. За последние 10 лет для повышения надежности систем водоснабжения и водоотведения проведен ряд мероприятий:
- реконструкция очистных сооружений «Сухаревские»;
- перекладка водопровода по 2-му Щелковскому проезду;
- реконструкция водозаборного узла «Лесной»;
- организация водоснабжения в деревне Челобитьево;
- прокладка водопровода по улице Совхозной;
- реконструкция водозаборного узла и комплекса очистных сооружений канализации в микрорайоне Пироговский.
В настоящее время в округе продолжаются работы в рамках концессионного соглашения, включая:
- строительство водоводов от Акуловского водоканала до водоочистных сооружений Северной производственной зоны, где уже завершены строительно-монтажные работы;
- строительство канализационной сети вдоль реки Яузы от дома 43, корпус 5 на Новомытищинском проспекте до дома 47А, завершение которого запланировано на 25 декабря текущего года;
- строительство водоочистных сооружений вблизи ВЗУ «Северный», где ведется разработка котлована под здание;
- строительство канализационной очистной станции вблизи ТЭЦ-27 со снегоплавильной установкой, которое начнется в следующем году;
- проектирование и строительство напорных канализационных коллекторов к канализационной очистной станции.
Эти мероприятия не только повысят надежность систем водоснабжения, но и позволят снизить зависимость от поставок воды из Москвы, уменьшить рост тарифов и улучшить качество водоснабжения для более чем 250 тысяч жителей городского округа Мытищи.
