В Мытищах продолжается благоустройство придомовых территорий

сегодня в 11:14

В этом году в Мытищах будет приведено в порядок 22 двора, говорится на сайте администрации городского округа.

На сегодняшний день уже начаты работы по 9 адресам: ул. Юбилейная, д. 40к2, ул. Крупской, д. 10, проспект Астрахова, д. 12А, ул. Щербакова, д. 3А, ул. Крупской, д. 10, ул. 1-я Крестьянская, д. 35, 37, 39, ул. Борисовка, д. 4, ул. Сукромка, д. 3, ул. Юбилейная, д. 39к2.

«Ремонтные и строительные работы могут быть шумными и вызвать временный дискомфорт. Просим отнестись с пониманием», — говорится в сообщении.

Адреса дворов, которые вошли в программу комплексного благоустройства в 2024 году, а также сроки проведения работ можно посмотреть здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.