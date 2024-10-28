В Мытищах привели в порядок 14 муниципальных дорог

Одна из самых значимых тем для мытищинцев, является благоустройство дорог. Администрацией городского округа Мытищи уделяется большое внимание этому аспекту, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Ежегодно в городском округе Мытищи проводятся работы по ремонту автомобильных дорог. В этом году мы привели в порядок 14 муниципальных дорог. В их числе и те, которые определили жители путем голосования на портале «Добродел».

На сегодняшний день работы выполнены в полном объеме.

Общая протяженность ремонтируемых участков составила свыше 7 км, площадь обновленного дорожного покрытия 82 тысяч квадратных метров.

Наиболее протяженными стали участки:

🔘Бульвар Ветеранов — 0,89 км.

🔘д. Витенево ул. 1-я и 2-я Луговая — 0,7 км. суммарно

🔘ул. Попова — 1, 193 км.

🔘ул. Транспортная — 0,68 км.

🔘ул. Октябрьская — 0,876 км.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.