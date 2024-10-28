В Мытищах привели в порядок 14 муниципальных дорог
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Одна из самых значимых тем для мытищинцев, является благоустройство дорог. Администрацией городского округа Мытищи уделяется большое внимание этому аспекту, сообщили в пресс-службе местной администрации.
Ежегодно в городском округе Мытищи проводятся работы по ремонту автомобильных дорог. В этом году мы привели в порядок 14 муниципальных дорог. В их числе и те, которые определили жители путем голосования на портале «Добродел».
На сегодняшний день работы выполнены в полном объеме.
Общая протяженность ремонтируемых участков составила свыше 7 км, площадь обновленного дорожного покрытия 82 тысяч квадратных метров.
Наиболее протяженными стали участки:
🔘Бульвар Ветеранов — 0,89 км.
🔘д. Витенево ул. 1-я и 2-я Луговая — 0,7 км. суммарно
🔘ул. Попова — 1, 193 км.
🔘ул. Транспортная — 0,68 км.
🔘ул. Октябрьская — 0,876 км.
Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.
«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.