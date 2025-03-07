сегодня в 15:55

В Мытищах приведут в порядок фасады 25 многоквартирных домов

В 2025 году на территории городского округа Мытищи запланировано отремонтировать фасады 25 МКД. Обновления пройдут рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» по региональной программе капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

В том числе фасады обновят по следующим адресам:

п. Жостово, ул. Филимоновская, д. 3;

п. Поведники, д. 10;

г. Мытищи, пр-кт Новомытищинский, д. 28/2;

г. Мытищи, пр-кт Олимпийский, д. 15 к. 2;

п. совхоза «Марфино», ул. Подмосковная, д. 4.

С начала реализации региональной программы фондом капитального ремонта МО, подведомственным министерству ЖКХ Московской области, было отремонтировано 4,7 тысяч фасадов многоквартирных домов.

Ремонт фасада здания подразумевает комплекс работ, нацеленный на сохранение несущих свойств конструктива, повышение теплотехнических характеристик дома и придание ему привлекательного внешнего вида.

За ходом проведения работ можно следить с помощью онлайн-камер видеонаблюдения. Для этого достаточно перейти в раздел «Карта» на сайте Фонда капитального ремонта и выбрать дом с функцией видеонаблюдения.

Ознакомиться с адресной программой капремонта МКД можно на главной странице компьютерной версии сайта фонда капитального ремонта Подмосковья.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.