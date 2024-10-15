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В Мытищах объявлен конкурс на реконструкцию водозаборного узла

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по реконструкции водозаборных сооружений в городском округе Мытищи. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по реконструкции водозаборных сооружений и поставкой оборудования по мероприятию: «Реконструкция водозаборного узла по адресу: Московская область, г. о. Мытищи, п. Здравница, ул. Дубки, участок 7В (в т. ч. ПИР)».

«В ходе выполнения работ в 2026 году планируется реконструировать водозаборный узел производительностью: 961,496 м3/сут», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Мытищи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.

«Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.