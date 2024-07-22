В Мытищах обеспечат выдачу мощности электроснабжения двум новым школам

В Московской области продолжается реализация мероприятий по технологическому присоединению к электросетям. В рамках программы специалисты компании «Россети Московский регион» обеспечат выдачу около 2 МВт мощности двум новым школам в поселке Нагорное и деревне Сухарево на территории г. о. Мытищи, сообщает пресс-служба Минэнерго региона.

Для выдачи необходимых мощностей планируется построить два километра кабельных линий 10 кВ, а также две двухтрансформаторные подстанции с установкой в одной из них двух трансформаторов мощностью по 630 кВА, а в другой — двух по 1 250 кВА.

Новые общеобразовательные учреждения будут присоединены к сетям компании по второй категории надежности, предусматривающей их подключение от двух разных источников электроснабжения для возможности резервирования электроснабжения.

Как ранее отметил вице-губернатор Московской области — министр энергетики Московской области Евгений Хромушин, технологическое подключение к сетям выполняется при первичном присоединении энергопринимающих устройств к сетям компании, увеличении трансформаторной мощности, изменении категории надежности энергопринимающих устройств и точек присоединения к сети, а также при изменении вида производственной деятельности заявителя.

На территории Московской области за повышение энергетической эффективности отвечает министерство энергетики. Ведомство четвертый год подряд реализует программу повышения надежности электроснабжения потребителей, в рамках которой проходят ремонт, реконструкция и строительство энергообъектов. За это время удалось повысить качество электроснабжения в среднем на 20%. Ежегодно Минэнерго старается увеличивать число муниципалитетов, охватываемых программой. Акцент делается на населенных пунктах, где было зарегистрировано большое количество обращений от потребителей.

В Московской области по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.