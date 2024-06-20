сегодня в 14:18

В Мытищах начаты работы по реконструкции линий электропередачи

Чтобы избежать аварийных ситуаций в населенных пунктах и повысить надежность и качество электроснабжения, ПАО «Россети Московский регион» проводят реконструкцию ЛЭП в Мытищах. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Обновляемая воздушная линия 6 кВ обеспечивает электроснабжение более десяти населенных пунктов г. о. Мытищи, включая деревни Хлябово, Менжинец, Драчево, Фоминское, а также СНТ «Мытищинский ветеран», «Марфино». В них проживают порядка 3 тыс. жителей.

На сегодняшний день выполняются работы по замене 3 км голого провода воздушной линии на самонесущий изолированный, стойкий к неблагоприятным погодным условиям и механическим повреждениям.

Работы, которые проводятся в рамках ремонтной программы северного филиала «Россети Московский регион», планируется завершить к началу осенне-зимнего периода.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.

«Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.