сегодня в 14:45

В Мытищах на улице Щербакова капитально ремонтируют фасад дома

В доме № 8/40 на улице Щербакова в Мытищах начался капитальный ремонт фасада с утеплением и установкой навесной системы, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В пятиэтажном кирпичном доме, построенном в 1958 году, впервые проводится масштабное обновление фасада. Подрядчик фонда капитального ремонта очищает наружные поверхности, ремонтирует кирпичную кладку и трещины, устанавливает направляющие и утеплитель, которые затем закрывают керамогранитными плитами.

На данный момент работы по креплению направляющих и утеплителя выполнены на 30%, плитки — на 10%. Общая строительная готовность составляет 25%. В рамках капитального ремонта также обновят цоколь здания, входные группы, вход в подвал, балконные плиты, отмостку и заменят наружный водосток.

Ранее летом в этом доме уже завершили капитальный ремонт подвального помещения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.