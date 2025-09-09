В Мытищах модернизируют около 60 контейнерных площадок

В администрации городского округа Мытищи прошло оперативное городское совещание. Ключевой темой стала модернизация контейнерных площадок. На сегодняшний день в округе установлено 2 630 контейнерных площадок, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В 2025 году будет модернизировано 47, включая: устройство отсеков для крупногабаритных отходов — 31 площадка (выполнено 20); наращивание каркаса под фактическую тару — 7 площадок (выполнено 3); установка новых контейнерных площадок — 5 (выполнено 4); монтаж отсеков под бункер — 4.

Завершить строительно-монтажные работы по контейнерным площадкам планируется до 1 октября 2025 года.

Особое внимание будет уделено удобному подходу к объектам, а также обеспечению безопасности — на контейнерных площадках устанавливаются камеры «Безопасного региона». С начала года они подключены на 43 площадках, в 4 квартале будут установлены еще 50. Для предотвращения невывоза мусора на 40 дворовых территориях установлены знаки, запрещающие парковку на отдельных участках.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что практику работы с проблемными контейнерными площадками надо распространить на 1 тыс. таких объектов.

«Вы знаете, что мы подробно <…> разбирали алгоритмы 100 самых проблемных контейнерных площадок для того, чтобы выработать универсальный алгоритм», — сказал Воробьев.