В Мытищах частные газопроводы переводят на баланс региона

В рамках региональной программы о развитии и газификации до 2035 года частные газопроводы переводят на баланс Подмосковья. Процесс проходит поэтапно. Так, в Мытищах к консолидации уже присоединились жители садоводческого потребительского кооператива «Болтино», сообщает пресс-служба администрации округа.

Передача газовых сетей в ведение Мособлгаза избавит собственников от расходов на техническое обслуживание. Все текущие и будущие капитальные ремонты, а также аварийно-восстановительные работы берет на себя ресурсоснабжающая организация.

Председатель правления СПК «Болтино» Татьяна Павленко рассказала, что после заключенной министерством имущественных отношений сделки с СПК «Болтино» и Мособлгазом обслуживание газопровода полностью закреплено за ресурсоснабжающей организацией.

«Если раньше мы оплачивали выезд к нам специалиста-газовщика, сейчас мы за это не платим», — сказала Павленко.

Программа имеет срочный характер и направлена на повышение уровня безопасности и бесперебойности газоснабжения в регионе.

Для передачи газового хозяйства собственникам, юридическим лицам необходимо направить обращение в министерство имущественных отношений по электронному адресу: mio@mosreg.ru, приложив перечень документов, с которым также можно ознакомиться, обратившись в АО «Мособлгаз».

Копию данного обращения следует направить на адрес электронной почты АО «Мособлгаз»: info@mosoblgaz.ru.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил информировать жителей СНТ о программе соцгазификации. Он напомнил, что президентская программа по газификации была расширена и на СНТ.

«Большая работа предстоит, есть приоритезация газификации СНТ. Мы все видим, что СНТ сегодня живут полной жизнью не только летом, но и зимой», — заявил губернатор.