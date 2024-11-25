В Можайском округе второй день устраняют последствия снегопада

Начиная с субботы на расчитке снега в Можайском городском округе трудятся 52 единицы муниципальной техники (26 город, 26 теротделы) и более 150 рабочих. На региональной сети 15 КДМ, 5 мтз, 2 мини-погрузчика, 2 грейдера, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Коммунальные и дорожные службы расчищают с помощью тракторов, мини-погрузчиков и экскаваторов дороги и улицы муниципалитета.

"С утра после ночного снегопада у нас работал трактор, расчищал соседнюю улицу. Потом пришла очередь и нашей. Все достаточно оперативно, не смотря на огромное количество выпавшего снега", - рассказала жительница города Надежда.

По словам главы Можайского округа Дениса Мордвинцева, особое внимание уделяется местам массового скопления людей.

"В первую очередь расчищают подъезды к объектам социальной инфраструктуры и подходы к остановкам общественного транспорта. В ближайшее время все навалы будут очищены, и жители не будут ощущать неудобства от минувшего разгула стихии", - отметил Мордвинцев.

Также он обратил особое внимание, что при управлении автотранспортом нужно быть внимательным за рулем, соблюдать скоростной режим и держать дистанцию, а также предложил жителям оставлять комментарии, рассказывая о ситуации с уборкой.

Кроме того, можайцам напомнили телефоны служб реагирования.

"По вопросам уборки снега в Можайском городском округе можете обратиться по телефону Единой дежурно-диспетчерской службы: 8(49638)4-14-15, 8(49638)4-15-44 или 112", - добавил глава муниципалитета.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», - отметил Воробьев.