В Можайском округе усилили уборку снега 24 февраля

Коммунальные и дорожные службы Можайского округа 24 февраля работают в усиленном режиме из-за сильного снегопада и желтого уровня погодной опасности. На улицы и во дворы вывели более 200 рабочих и 65 единиц техники, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

По прогнозам синоптиков, сильный снег будет идти в течение всего дня 24 февраля и стихнет только в ночь на 26 февраля. За это время высота снежного покрова может увеличиться на 4–6 сантиметров. На дорогах ожидаются заносы и гололедица, желтый уровень опасности действует до 21:00.

В округе задействованы коммунальные и дорожные службы. На региональных трассах работают 55 дорожных рабочих и около 20 единиц техники — комбинированные дорожные машины, тракторы, погрузчики, минипогрузчики и грейдеры. Муниципальные дороги очищают 66 человек и 45 единиц техники, включая пескоразбрасыватели для противогололедной обработки. Во дворах и у жилых домов порядок поддерживают более 90 дворников.

Жителям рекомендуют соблюдать осторожность. Водителям советуют держать дистанцию и не парковаться под деревьями, пешеходам — использовать световозвращатели и внимательно смотреть под ноги. В экстренных ситуациях можно круглосуточно обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам +7 (49638) 4-14-15, +7 (49638) 4-15-44 или 112.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что муниципалитеты получили партию спецтехники, чтобы уборка снега в сезонное время проходила в 2,5 раза быстрее, чем раньше.

«У нас в Подмосковье 15 тыс. дворов, большое количество общественных пространств, и ежегодно их число растет. Спасибо всем, кто ежедневно поддерживает порядок», — написал Воробьев.