В Можайском округе продолжается подготовка к осенне-зимнему периоду

На еженедельном совещании Губернатора Московской области Андрея Воробьева с главами муниципалитетов и представителями Правительства ключевой темой стала готовность к предстоящему отопительному сезону, передает пресс-служба администрации Можайского городского округа.

В Можайском округе уже вовсю идут проверки: многоквартирных домов, котельных и канализационно-насосных станций.

К середине сентября все объекты будут готовы к пробным топкам, а к 1 октября все аварийно-диспетчерские службы перейдут на новый стандарт работы — это ускорит реагирование на обращения жителей и повысит надежность системы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что необходимо максимально включиться в работу по поиску и найму персонала в сфере ЖКХ, так как наблюдается нехватка сотрудников.

«У нас очень заметно не хватает людей в каждом муниципалитете — все, что касается разнорабочих, а также работников ЖКХ и аварийных служб, и управляющих компаний», — сказал Воробьев.