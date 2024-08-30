сегодня в 12:19

В Можайском округе повысили надежность электроснабжения для почти 400 жителей

В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2024-2025 был проведен комплексный ремонт трансформаторных подстанций в деревнях Кукарино, Шиколово, Аникино и в СНТ «Искона» Можайского округа, где проживает порядка 400 жителей. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Также провели капитальный ремонт линий электропередачи — на участке воздушной линии 10 кВ на улице Гжатская, где проживает порядка 316 жителей. Электрики заменили 455 м алюминиевого провода на самонесущий изолированный провод и провели монтирование 45 новых изоляторов и 5 опор. В деревне Шаликово на участке воздушных линий электропередач 0.4 кВ установили 6 новых опор.

Подобные мероприятия проводятся для обеспечения бесперебойного функционирования электросетевого комплекса, качественного и надежного электроснабжение потребителей Можайского городского округа.

Работы по улучшению надежности электросетей будут проводиться и в будущем.

В Московской области по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.