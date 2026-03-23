В Можайском округе Подмосковья моют остановки после зимы

Дорожные службы приступили к плановой мойке остановок и очистке прибордюрной территории в Можайском муниципальном округе с наступлением календарной весны, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

После схода снега сотрудники «Мосавтодора» перешли к активной фазе сезонной уборки. Они очищают прибордюрные участки дорог и проводят комплексную мойку остановочных павильонов на территории округа.

Специалисты вручную убирают скопившуюся за зиму грязь вдоль бордюров, приводят в порядок посадочные площадки и прозрачные поверхности павильонов. Перед мойкой рабочие снимают наклейки и несанкционированные объявления, подметают территорию вокруг остановки и только затем приступают к основным работам.

В работе используют как специализированный инвентарь, так и ручной труд, что позволяет качественно очищать труднодоступные места. Одна бригада за день приводит в порядок около 15 остановочных павильонов. На линии ежедневно задействованы 5–6 дорожных рабочих, обеспеченных необходимым оборудованием и моющими средствами. Работы ведут по графику с учетом интенсивности движения и состояния покрытия после зимы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность приведения в порядок территорий после зимы. По словам губернатора Подмосковья, ресурсы и средства для того, чтобы все привести в порядок — есть.

«У нас 15 тыс. дворов, большое количество парков, общественных пространств — все после зимы нуждается в заботе и внимании. Также, как и руководители предприятий, должны получить от нас информацию, что наведение порядка и все, что связано с прилегающими территориями является для нас важным», — подчеркнул губернатор.