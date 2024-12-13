В Можайском округе модернизировали главный питающий центр

Подстанция питает потребителей города Можайск и близлежащих населенных пунктов, объекты Российской железной дороги западного направления, а также обеспечивает транзитные перетоки электроэнергии между Московской и Смоленской энергосистемами, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Энергетики «Россетей» проводили работы на действующей подстанции, не снижая электроснабжения потребителей. 21 единица коммутационного оборудования, выработавшего свой ресурс, была заменена современными аналогами российского производства.

На объекте были смонтированы восемь комплектов элегазовых выключателей, пять трансформаторов тока и два трансформатора напряжения. В ходе работ также заменили щиты постоянного тока и собственные нужды подстанции, обновлена система релейной защиты и противоаварийной автоматики с использованием новейших микропроцессорных устройств. Все установленные элементы функционируют в автоматическом режиме и отличаются высокой надежностью. Оборудование рассчитано на эксплуатацию сроком свыше 25 лет.

Реконструированная подстанция уже обеспечивает высокую надёжность электроснабжения 92,5 тыс. жителей, а также объектов социальной инфраструктуры и транспорта.

На территории Московской области за повышение энергетической эффективности отвечает министерство энергетики. Ведомство четвертый год подряд реализует программу повышения надежности электроснабжения потребителей, в рамках которой проходят ремонт, реконструкция и строительство энергообъектов. За это время удалось повысить качество электроснабжения в среднем на 20%. Ежегодно Минэнерго старается увеличивать число муниципалитетов, охватываемых программой. Акцент делается на населенных пунктах, где было зарегистрировано большое количество обращений от потребителей.

В Московской области по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.