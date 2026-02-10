В Можайском округе модернизировали 20 км теплосетей

В Можайском округе продолжается масштабная модернизация систем теплоснабжения по программе Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и отрасли обращения с отходами». Работы охватывают как город, так и отдаленные населенные пункты, что повышает надежность и комфорт для жителей.

В Можайске завершили капитальный ремонт тепловых сетей от котельной «Баня». Более одного километра старых труб заменили на современные стальные трубы с пенополиуретановой изоляцией. Это обеспечило стабильное теплоснабжение жилых домов на центральных улицах, а также детского сада, музыкальной школы и ЗАГСа.

В селе Борисово продолжается обновление теплотрасс. Уже заменено около 700 метров коммуникаций, и в новый отопительный сезон жители получат тепло по обновленной сети.

Генеральный директор АО «Мособлтепло» Андрей Королев отметил, что эти работы являются частью государственной программы по развитию инженерной инфраструктуры, направленной на повышение надежности коммунальных систем.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье будет реализована беспрецедентно большая программа по модернизации теплоснабжения.

«Мы по темпу, по ходу реализации этой программы, знаю, что многие успешно включились: и главы, и наши подрядчики, — мы контролируем и их, и в части количества людей на объектах, и в части своевременной закупки материалов, физики выполнения работ», — сказал губернатор.