В Можайском округе 10 марта на уборке снега задействовали 110 рабочих

Коммунальные службы Можайского округа 10 марта продолжают вывоз снега и противогололедную обработку дорог и дворов. В работах задействованы около 110 рабочих и десятки единиц техники, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

С учетом погодных условий особое внимание коммунальщики уделяют территориям, где при таянии снега возможны подтопления. Снежные массы вывозят с дворов и улично-дорожной сети.

10 марта работы ведутся на Комсомольской площади, а также на улицах 20 Января и Полевая в Можайске. На муниципальной сети дорог задействованы 56 рабочих, 6 комбинированных дорожных машин, 19 тракторов, 6 погрузчиков и 3 самосвала. Часть техники выполняет противогололедную обработку. На региональных дорогах работают 60 дорожных рабочих и 14 единиц спецтехники.

Из-за плюсовой температуры днем и минусовой ночью обработку от гололеда начали накануне вечером и продолжают в настоящее время.

По вопросам жители могут круглосуточно обращаться в ЕДДС по телефонам 112, +7 (49638) 4-14-15 и +7 (49638) 4-15-44.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье уже начали готовиться к паводкам. Из-за рекордного количества снега власти видят угрозу подтоплений.

«У нас традиционно есть уязвимые территории. Это прежде всего Луховицы, но и не только. Поэтому просьба уделить внимание и руслам рек, их проходимости, и тем микрорайонам в наших городах, которые находятся в низине», — сказал Воробьев.